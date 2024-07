CONTINUIDAD DE LA LUCHA ANTIGRANIZO EN EL SUR

En General Alvear se realizó una importante reunión para analizar su viabilidad, mediante un eventual sistema que involucre a los municipios.

Tras la decisión del gobierno provincial de cesar la actividad y el reclamo de productores y empresarios de la región para mantener dicho servicio, los intendentes Alejandro Molero y Omar Félix, se vieron con el titular de la cartera provincial de Agricultura y Ganadería, Sergio Moralejo.



En ese contexto, Félix se mostró cauto sobre la situación: “primero debemos recopilar la información, analizar costos y luego ver posibilidades de desarrollar una forma de negocios. Una vez que esté todo eso sabremos las posibilidades reales de un sistema sustentable y con resultados fehacientes”.

“Si no tenemos claros los costos no podemos salir a buscar financiamiento para lograr un esquema de negocios”, sostuvo.

Finalmente, el jefe comunal remarcó que “hay que buscar un sistema combinado. Un municipio solo no lo puede afrontar ya que no es una de sus funciones. No podemos hacernos cargo de algo por lo que descuidaremos otras obligaciones”.

Por su parte, Molero indicó que “comenzamos un proceso de análisis pormenorizado de lo que significaría mantener activa la lucha antigranizo en el sur. Vamos a seguir trabajando en los próximos días para ver alternativas y la factibilidad”.

“Para el financiamiento primero hay que saber los costos”, coincidió con Félix y marcó que el objetivo es ir a un sistema público privado. “Es un compromiso muy grande de los municipios que van sumando cargas como educación, salud y ahora protección de cultivos”, expresó.

“Estamos decididos a avanzar, pero somos responsables y cautos”, ratificó Molero quien anunció que habrá más reuniones en los próximos días.

Comentarios

comentarios