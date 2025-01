LOS REYUNOS: PROBLEMAS DE PRESTADORES Y TURISTAS POR CONTINUOS CORTES DE LUZ

Hace una semana hubo una falla en un transformador, por lo cual todos los días se producen interrupciones del servicio eléctrico.

Dichos cortes duran no menos de tres horas (ayer 4 horas y media), y afectan seriamente no solo a los turistas que están alojados en distintos complejos, sino también a prestadores de servicios, en especial a las proveedurías, a las que se les echa a perder el hielo y los helados, y pierden la cadena de frío de otros productos. Ya van 7 días y Edemsa no da una solución, ni se comprometió a ningún tipo de resarcimiento.

