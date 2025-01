SE CUMPLIERON DOS AÑOS DE LA DESAPARICIÓN DE UN VECINO DE EL NIHUIL

El 11 de enero de 2023 fue la última vez que se tuvo contacto con Humberto Daniel Rodríguez.



El hombre fue visto por última vez por uno de sus hijos en su casa, y en un principio se creía que se había ido a Luján a visitar a su hermano, como habitualmente hacía, pero a los pocos días descubrieron que no lo había hecho.La última imagen que se vio de él fue a través de una cámara de seguridad del casino, donde esa mañana del 11 de enero fue a jugar a las maquinitas.Nunca se supo si ese día volvió a El Nihuil, o si su «desaparición» se produjo en Ciudad u otro lado. No tenía celular, y la plata de su jubilación no volvió a retirarse del banco.

Su hija Lorena, que vive en el sur, ha motorizado su búsqueda desde entonces, pero sin éxito.

Humberto Daniel Rodríguez actualmente tendría 73 años, mide 1,80, de contextura robusta, canoso y de tez blanca.

