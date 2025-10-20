CAÑADA SECA CELEBRÓ SU VENDIMIA Y CORONÓ A LUCÍA RIERA COMO SU NUEVA SOBERANA

El calendario vendimial de San Rafael sumó una nueva celebración y esta vez fue el turno de Cañada Seca.

En una noche llena de tradición y fiesta, la celebración de la “Vendimia del Trabajo Familiar” se llevó a cabo en las instalaciones del club Atuel Norte.

Tras las propuestas artísticas y musicales llegó el turno de la coronación de Lucía Guadalupe Riera, de 20 años y estudiante de Educación Especial, como nueva representante distrital.

La continuidad de las vendimias distritales se dará el próximo sábado 1 de noviembre en el Club Las Malvinas y el domingo 2 en el Paseo de los Pioneros de Monte Comán.

Comentarios

comentarios