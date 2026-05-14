CAYÓ UN LADRÓN SERIAL DE BICICLETAS

La causa se inició a finales de abril, luego que desconocidos sustrajeran dos vehículos estacionados en el bicicletero de un gimnasio de avenida Iselín.



A partir distintas averiguaciones se logró identificar al autor del hecho, y establecer que también estaría vinculado a otros dos robos de bicicletas.



Con esa información, los investigadores avanzaron sobre varios domicilios donde el sospechoso pernoctaba habitualmente, y -tras la autorización judicial- concretaron allanamientos en barrio El Molino, y en una casa de calle Esperanza, se aprehendió al sospechoso y secuestró una bicicleta todo terreno rodado 29 y un revólver calibre 32 Special con un proyectil en su interior.

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