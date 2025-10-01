CONCEJO DELIBERANTE: ESTOS FUERON LOS TEMAS TRATADOS EN LA SESIÓN DE HOY

1) Pedido de Informe a la Secretaría de Ambiente, Obras y Servicios Públicos, s/Instalación de Cartelería conforme lo previsto en Ordenanza N°13.755 (Bloque UCR-FCM).

2) Establecimientos tales como Pubs, Discos y Similares, deberán poseer cartel indicando que los usuarios cuentan con la posibilidad de acceder a un alcoholímetro de uso gratuito (Bloque PJ).

3) El HCD vería con agrado que la Dirección de Seguridad Vial de Mendoza, realice los controles para dar cumplimiento efectivo a las disposiciones del Art. 52º, Inc. 7 y 8 de la Ley Provincial Nº 9024 (Bloque PJ).

4) Expte. caratulado “DAPARO, Nilce; s/Donación”.

5) Expte. caratulado “CEBRÍAN, Rubén”; s/Donación”.

6) Expte. Pliego de licitación pública Ex Terminal 1º Piso.

7) Expte. Pliego de licitación pública Ex Terminal 2º Piso.

8) Expte. caratulado “Secretaría de Ambiente, Obras y Servicios Públicos, s/Ratificación de Convenio (Entre Municipalidad de San Rafael e IPV)”.

9) Declarar de Interés Municipal el «XXIV Congreso de la Villa 25 de Mayo», organizado por la Federación Universitaria Santo Tomás Moro, Sede San Rafael (Bloque PJ).

