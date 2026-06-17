CONCEJO DELIBERANTE: LOS TEMAS QUE SE TRATARON ESTA MAÑANA

1) Declarar de Interés Municipal el Certamen de Nuevos Valores denominado “PreCosquín – Sede Oficial San Rafael” (Bloque UCR-FCM).
2) Expte. caratulado «MAYA, Gisela», s/Subsidio para pago de traslado de grupo familiar desde Santa Cruz».
3) Expte. caratulado «Unión Vecinal del Distrito El Nihuil, s/Eximición Tasas Municipales año 2026».
4) Expte. caratulado «Secretario de Gobierno, s/Proyecto de Ordenanza, Eximición Instituto PT-072 Cruz Roja Argentina, del pago del Canon de alquiler Cine Teatro Roma».
5) Expte. caratulado «CUELLO, Oscar Agustín; s/Donación».
6) Expte. caratulado «ÁLVAREZ, Lucio Ezequiel, s/Donación sin Cargo».
7) Expte. caratulado «ALTAMIRANO, Rubén Osvaldo; s/Renuncia y Liquidación Final».
😎 Expte caratulado «PESCARA, Jorge Walter; s/Renuncia y Liquidación Final».
9) Renuncia al cargo de vicepresidente primera del HCD de la concejal Antonella Cristofanelli.

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