CONCEJO DELIBERANTE: LOS TEMAS QUE SE TRATARON ESTA MAÑANA homepage Politica 17 junio, 2026 1) Declarar de Interés Municipal el Certamen de Nuevos Valores denominado “PreCosquín – Sede Oficial San Rafael” (Bloque UCR-FCM). 2) Expte. caratulado «MAYA, Gisela», s/Subsidio para pago de traslado de grupo familiar desde Santa Cruz». 3) Expte. caratulado «Unión Vecinal del Distrito El Nihuil, s/Eximición Tasas Municipales año 2026». 4) Expte. caratulado «Secretario de Gobierno, s/Proyecto de Ordenanza, Eximición Instituto PT-072 Cruz Roja Argentina, del pago del Canon de alquiler Cine Teatro Roma». 5) Expte. caratulado «CUELLO, Oscar Agustín; s/Donación». 6) Expte. caratulado «ÁLVAREZ, Lucio Ezequiel, s/Donación sin Cargo». 7) Expte. caratulado «ALTAMIRANO, Rubén Osvaldo; s/Renuncia y Liquidación Final». Expte caratulado «PESCARA, Jorge Walter; s/Renuncia y Liquidación Final». 9) Renuncia al cargo de vicepresidente primera del HCD de la concejal Antonella Cristofanelli. Comentarios comentarios