EL MUNICIPIO ILUMINÓ CON TECNOLOGÍA LED UNA DECENA DE PLAZAS DE SAN RAFAEL

Con el objetivo de mejorar la iluminación y la seguridad en los diferentes espacios verdes del departamento, el Municipio de San Rafael viene trabajando en la renovación de luminarias con tecnología led en plazas de barrios y distritos.

En los últimos dos meses las tareas de las cuadrillas de electrotecnia alcanzaron una decena de espacios públicos sanrafaelinos.

El nuevo equipamiento ya está funcionando en las plazas del barrio La Intendencia (Cuadro Nacional), 9 de Julio, España (Bº San Martín), Belgrano (Bº Sat), Josefa Roco (Champagnat entre Montecaseros y Libertad), Roberto Órdenes (Bº Kennedy), Padre Carrone (Bº Luis Vernet).

También se abordó la plazoleta de Sarmiento y Lisandro de la Torre y el nuevo espacio verde del barrio Payén (Julio Silva y Carlos Pellegrini).

“Se trata de una importante inversión para optimizar la iluminación en los espacios públicos y brindarle más seguridad a los vecinos”, indicó el Director de Electrotecnia, Jesús Dealecio.

Asimismo, recordó que “si bien estamos reforzando las medidas de seguridad, sufrimos muchos casos de vandalismo, es por eso que le pedimos a los vecinos que -al notar personas haciendo daño- denuncien al 911”.

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