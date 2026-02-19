EL MUNICIPIO Y UNA POLÍTICA DEPORTIVA QUE FORTALECE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CLUBES EN SAN RAFAEL homepage Inf. General 19 febrero, 2026 De manera sostenida y desde hace años, el Municipio de San Rafael lleva a cabo una política de desarrollo deportivo que apunta a la contención de miles de chicos y chicas, pero también a fortalecer la infraestructura de clubes e instituciones. Durante todo el año la comuna realiza entrega de material deportivo, equipamiento, aporte con horas de profesores, entre otros. Pero además se aportan luminarias, materiales y otros elementos para que puedan mejorar sus espacios. En este sentido, desde el Municipio se está apoyando al club El Porvenir con la puesta en marcha del riego por aspersión y también la iluminación del estadio. “Esto nos permite ampliar la cantidad de horas y que los chicos estén más tiempo en el club haciendo actividades”, destacó el presidente Gastón Ureta quien destacó “el apoyo permanente del intendente Omar Félix a los clubes sanrafaelinos” El Porvenir recibe a más de 300 chicos de diferentes puntos de San Rafael, formándolos y conteniéndolos desde el deporte. INCLUSIÓN Y DEPORTE El caso de El Porvenir es solo uno de los tantos aportes que lleva a cabo el Municipio. Por estos días también se colabora con la mejora del campo de juego del club Cuadro Nacional, la cancha propia de los clubes El Molino y San Luis Gonzaga (Monte Comán), entre otros. “Esto se enmarca en una política deportiva pero también social. Es una propuesta integral de apoyo a los clubes e instituciones, porque sabemos que -los chicos- mientras más tiempo estén en el club practicando deportes, menos tiempo van a estar en la calle”, destacó el Coordinador de Deportes de la comuna, Jorge Ércoli. Comentarios comentarios