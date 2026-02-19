EL MUNICIPIO Y UNA POLÍTICA DEPORTIVA QUE FORTALECE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CLUBES EN SAN RAFAEL

De manera sostenida y desde hace años, el Municipio de San Rafael lleva a cabo una política de desarrollo deportivo que apunta a la contención de miles de chicos y chicas, pero también a fortalecer la infraestructura de clubes e instituciones.

Durante todo el año la comuna realiza entrega de material deportivo, equipamiento, aporte con horas de profesores, entre otros.

Pero además se aportan luminarias, materiales y otros elementos para que puedan mejorar sus espacios.

En este sentido, desde el Municipio se está apoyando al club El Porvenir con la puesta en marcha del riego por aspersión y también la iluminación del estadio.

“Esto nos permite ampliar la cantidad de horas y que los chicos estén más tiempo en el club haciendo actividades”, destacó el presidente Gastón Ureta quien destacó “el apoyo permanente del intendente Omar Félix a los clubes sanrafaelinos”

El Porvenir recibe a más de 300 chicos de diferentes puntos de San Rafael, formándolos y conteniéndolos desde el deporte.

INCLUSIÓN Y DEPORTE

El caso de El Porvenir es solo uno de los tantos aportes que lleva a cabo el Municipio. Por estos días también se colabora con la mejora del campo de juego del club Cuadro Nacional, la cancha propia de los clubes El Molino y San Luis Gonzaga (Monte Comán), entre otros.

“Esto se enmarca en una política deportiva pero también social. Es una propuesta integral de apoyo a los clubes e instituciones, porque sabemos que -los chicos- mientras más tiempo estén en el club practicando deportes, menos tiempo van a estar en la calle”, destacó el Coordinador de Deportes de la comuna, Jorge Ércoli.

Comentarios

comentarios