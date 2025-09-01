ELECCIONES NACIONALES: YA SE CONOCIÓ LA BOLETA ÚNICA DE MENDOZA

El próximo 26 de octubre, cuando los mendocinos se presenten en su respectiva mesa de votación, se les entregará dos boletas, una de las cuales (para cargos nacionales) ya fue legitimada por la Justicia.

Son 8 las opciones que tendrán los votantes, y la que escojan deberá ser marcada con un fibrón.

Excepto el MAS, siete de las fórmulas muestran las fotos de los dos primeros candidatos de cada fuerza política o frente. Por ejemplo, en la lista «Fuerza Justicialista Mendoza» se puede ver la imagen del ex intendente sanrafaelino Emir Félix, y quien la secunda en laa lista, Marisa Uceda.

Recordemos que para el Congreso de la Nación, se eligen a 5 Diputados Nacionales por Mendoza.