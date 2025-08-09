ELECCIONES PROVINCIALES: SE CONOCIERON LAS 6 ALIANZAS QUE PRESENTARÁN CANDIDATOS A SENADORES Y DIPUTADOS

La Junta Electoral de Mendoza acaba de dar a conocer una comunicación oficial, dado el cierre de los frentes para el comicio del 26 de octubre, donde en San Rafael se deben elegir 4 Senadores y 5 Diputados provinciales.

👉🏻 Fuerza Justicialista Mendoza

Integrada por: Partido Justicialista, Partido Intransigente, Movimiento Político, Social y Cultural, Partido Solidario, Partido del Trabajo y del Pueblo, Partido Unidad Popular Mendoza y Nuevo Encuentro por la Democracia.

👉🏻 Libertad Avanza + Cambia Mendoza

Compuesto por La Libertad Avanza, Unión Cívica Radical, Partido Renovador Federal y Partido Agrupaciones Solidarias (ámbito Las Heras).

👉🏻 Frente Verde

Conformado por: Partido Verde, Movimiento Libres del Sur y Reconstruyendo Malargüe (ámbito Malargüe)

👉🏻 Alianza Provincias Unidas – Defendamos Mendoza

Compromiso Federal, Partido Federal, Partido Socialista, Partido Fe, Coalición Cívica ARI.

👉🏻 Frente Libertario Demócrata

Formado por el Partido Demócrata y Partido Libertario

👉🏻 Frente de Izquierda y Trabajadores

Integrado por el Partido de Trabajadores por el Socialismo, Podemos con la Izquierda, Movimiento Socialista de los Trabajadores y Partido Obrero.

Asimismo, a las 23.45 horas del 7 de agosto se recibió una presentación del PRO, donde solicita su incorporación a la Alianza Provincias Unidas, lo que será motivo de reunión de la Junta. La presentación del PRO será analizada por la Junta Electoral Provincial la semana entrante, en día y horario a determinar.

Comentarios

comentarios