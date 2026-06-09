FERIADO DEL PRÓXIMO LUNES

El Gobierno Nacional incorporó un nuevo feriado el 17 de Junio. Se conmemora el paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes-

Este año la fecha cae miércoles, por lo que se decidió trasladarlo al lunes 15 de junio. De esta manera, tendremos un fin de semana largo, *desde el sábado 13 al lunes 15 inclusive.

Cinco días después, el sábado 20 de Junio, se celebra el Día de la Bandera, como homenaje al General Manuel Belgrano en el día de su fallecimiento. En ese caso, el feriado es innamovible, por lo cual será el mismo sábado.

ESCASAS RESERVAS

Hasta el momento las reservas turísticas en San Rafael son casi inexistentes, y se cree que el comercio en su mayoría no abrirá, excepto los supermercados, que trabajarían como día domingo.

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