HUESOS ENCONTRADOS EN EL NIHUIL: SERÍAN DE DOS CUERPOS DE POBLADORES ORIGINARIOS

Gracias a las tareas de los científicos, se puso fin al misterio, y -asimismo- terminaron las medidas judiciales que estuvieron a cargo del Dr. Javier Giaroli.

DETALLES

📍 Primeramente, se convocó a un equipo de antropólogos, a cargo de la Dra. Daniela Mansegosa, quien realizó las respectivas labores en el lugar.

📍 En inmediaciones de los restos óseos, se encontró un celular negro con pantalla táctil sin tarjeta SIM ni memoria, que no guarda relación con los restos encontrados.

📍 Finalizada la jornada, se realizarán rastrillajes aéreos con drones y a pie, a fin de determinar si existen otros indicios de interés.

📍 Como adelanto del trabajo efectuado por el equipo antropológico convocado, se trata de restos de más de una persona, al menos un niño y un adulto, de antigua data.

📍 Dadas determinadas características de la dentición, se infiere que se trata de integrantes de poblaciones de comunidades originarias.

📍 El equipo de profesionales agregó que no sería el lugar de enterramiento original, sino que los restos habrían sido arrastrados de aguas más arriba por la corriente.

📍 Cesa la intervención de la fiscalía, y el lugar pasa al control de las autoridades correspondientes, por el relevante interés antropológico e histórico que el mismo representa.

📍 Se solicita a la comunidad no concurrir al lugar a los fines de no contaminar las tareas de investigación antropológica y arqueológica que en el futuro se realicen.

