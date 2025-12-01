INSCRIPCIONES A LAS COLONIAS DE VERANO

Este martes 2 y miércoles 3 abren las inscripciones para las colonias de verano para empleados municipales. El jueves 4 y viernes 5 podrá hacerlo el público en general.

Para las colonias de Ciudad (Poli 1, ATE, Huracán y Parador del Parque Moreno) se anota por la mañana en el Poli 1, para las de distritos (Poli 3, Cuadro Nacional, Real del Padre y Villa 25 de Mayo) en las delegaciones municipales.