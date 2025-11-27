LA DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL Y UN SERVICIO DE “LABORATORIO MÓVIL” EN BARRIOS Y DISTRITOS

Desde hace un tiempo, la Dirección de Salud de la Municipalidad de San Rafael viene trabajando con un servicio de “laboratorios ambulatorio” que recorre diferentes centros sanitarios de barrios y distritos.

El servicio, al que se accede de manera gratuita, se presta de manera alternada en El Toledano, El Chañaral, Cuadro Bombal, La Pichana, Los Claveles, El Tropezón y los barrios Villa Laredo, Pueblo Diamante, Constitución, El Molino, Municipal.

A todos ellos hay que sumarle el servicio que viene realizando, desde ya hace algunos años, el CIC del barrio El Sosneado, donde se trabaja de lunes a viernes desde las 7 de la mañana.

Los turnos deben solicitarse directamente en el centro de salud correspondiente al barrio del paciente. Una vez asignado, el vecino deberá presentarse el día indicado con su pedido médico para realizar la extracción.

El Director de Salud de la comuna, Enrique Álvarez indicó que “con este programa el vecino puede acceder al servicio cerca de su domicilio; se ahorra el costo y el tiempo de transporte hacia el centro”, expresó Álvarez.

