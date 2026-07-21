LA MUNICIPALIDAD DEMANDÓ AL HOMBRE QUE CONDUJO SU CAMIONETA SOBRE LA PLAZA DE VILLA ATUEL

La denuncia penal es en perjuicio de Jonathan Fabian Centeno, quien luego del partido contra Inglaterra, circuló por el interior de la plaza Balbino Arizu, subiéndose a las veredas, atravesando canteros y pasando por encima de sectores ornamentales que terminaron destruidos por el peso y la maniobra del vehículo.



Ahora el hombre enfrenta cargos penales por daños, y civiles por el el costo de la reparación de los bienes.

También es factible que se notifique al Juzgado Vial para multarlo o quitarle el carnet de conducir por manejo temerario.

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