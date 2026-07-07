MÁS DE 100 VECINOS YA INICIARON LA AUTORIZACIÓN PARA CONECTARSE AL GAS NATURAL

Más de 100 sanrafaelinos iniciaron este lunes el trámite para obtener la autorización municipal que les permitirá avanzar con la conexión definitiva al servicio de gas natural, luego de la puesta en funcionamiento del nuevo gasoducto de San Rafael.

La importante respuesta de los vecinos se registró durante la primera jornada de atención en la Dirección Municipal de Vivienda, donde se emiten las autorizaciones para que Ecogas continúe con las conexiones de aquellos usuarios que ya cuentan con factibilidad condicionada a la finalización del gasoducto y los trámites aprobados por la distribuidora.

Hay que recordar que el trámite está destinado exclusivamente a quienes ya iniciaron su expediente ante Ecogas y poseen una factibilidad condicionada a la finalización del gasoducto o una factibilidad parcial ya avanzada. Una vez obtenida la autorización municipal, podrán continuar con las instancias finales para acceder al servicio.

La atención continúa de lunes a viernes, de 8 a 12.30, en la Dirección Municipal de Vivienda, ubicada en Belgrano 474. Los interesados deben concurrir con la documentación correspondiente y el número de trámite.

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