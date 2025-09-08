MÁS DE 25 MIL NIÑOS SANRAFAELINOS EN 47 FESTEJOS DE LAS ESTACIONES INFANTILES

Este fin de semana llega a su fin una nueva edición de las Estaciones Infantiles, festejos para los más pequeños que recorrieron “de punta a punta” el departamento.

Durante sábado y domingo será el “cierre” de las actividades que ya alcanzaron a más de 25 mil chicos sanrafaelinos.

El programa busca generar espacios de celebración por el Día del Niño junto a familias y comunidad. Las propuestas iniciaron el pasado 2 de agosto y -en total- son 47 celebraciones entre barrios de Ciudad y parajes de todos los distritos.

La oferta incluye juegos, circo, magia, títeres y muchos espectáculos infantiles. También se sumaron a participar diferentes áreas del Municipio con actividades deportivas, recreativas, saludables, sorteos, premios, chocolate y más.

“Transitamos todo San Rafael brindando un espacio para que todos los chicos y las familias del departamento lo puedan disfrutar”, destacó el Director de Cultura, Marcelo Guajardo.