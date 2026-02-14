MASIVA CARAVANA DE VEHÍCULOS EN RECHAZO A LA GRAN PENITENCIARÍA QUE PROPONE EL GOBIERNO PROVINCIAL EN LA EX COLONIA PENAL

Los vecinos autoconvocados de El Cerrito, Cuadro Nacional y zonas aledañas al penal de Tirasso y Lassa organizaron un caravanazo en rechazo al proyecto de construir una gran cárcel en el lugar.

Cerca de 50 autos y camionetas formaron parte de la cruzada. La misma inició en Mitre e Italia y se extendió por todo el centro de la Ciudad para llegar hasta la Rotonda del Mapa.

“Señor gobernador no queremos más cárceles en El Cerrito”, “No a la ampliación de la cárcel”, y “No a la cárcel” fueron algunos de los carteles que dejaron ver los participantes durante el recorrido.

Con bocinazos y banderas argentinas los vecinos invitaron a toda la comunidad a acompañarlos en el reclamo a Alfredo Cornejo.

“El lugar no es el adecuado para la construcción de una gran cárcel”, explicaron, a la vez que recordaron que en 1998 se cedió a la provincia un complejo de más de 50 hectáreas en Colonia Elena para construir una cárcel.