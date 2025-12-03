MODIFICACIONES DEL CALENDARIO VENDIMIAL homepage Inf. General 3 diciembre, 2025 Con modificaciones continúa el calendario vendimial. Este viernes a las 20 frente a la Plaza Centenario de Villa 25 de Mayo se celebra “90 años de Contrato” y el domingo -frente a la Costanera de El Nihuil- será el turno de “El Canto del Lago, La Voz de Mi Pueblo”. El festejo de Cuadro Benegas “Celebrando la Historia” será el jueves 11 en el Club, Las Paredes realizará “Raíces de un Legado” el viernes 12 en el West Mall y El Cerrito “Cosecha de un nuevo Tiempo” el sábado 13 en el Polideportivo 3. Comentarios comentarios