La joven Flavia Jodar, de Monte Comán y del Centro Tradicionalista La Tranquera, fue coronada como nueva Flor de la Tradición de San Rafael.



En total fueron 5 aspirantes que aspiraban al lugar que dejo la paisana Antonella Manca. El evento fue organizado en dos jornadas por la Federación Gaucha de San Rafael, cerrando en el teatro Roma.

Flavia pasó por un examen teórico de cultura general (Martín Fierro, símbolos patrios, comidas típicas, bailes, animales y flora mendocina) y pruebas prácticas (danzas cuyanas, destrezas ecuestres, elaboración de tortas fritas, vestimenta, entre otros).

Ahora representará a San Rafael en noviembre en San Carlos, por el título de Flor Provincial.

