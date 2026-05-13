NUEVAS LUMINARIAS LED EN EL ACCESO A LA VILLA 25 DE MAYO

El Municipio de San Rafael continúa avanzando con la reconversión de luminarias led en diferentes puntos del departamento. Esta vez fue el turno de la Villa 25 de Mayo.

Los equipos de electrotecnia comenzaron a trabajar en el recambio de los viejos equipos de sodio en la traza de la Ruta Provincial 150, desde el pórtico hasta el casco urbano, incluyendo además la salida hacia la zona de los diques.

En el trazado se colocaron 35 equipos de 180 vatios completando así un importante circuito donde se refuerza la seguridad de vecinos y turistas y se logra optimizar el consumo energético.

“Venimos trabajando progresivamente en diferentes sectores del departamento, priorizando zonas de alta circulación. Recientemente abordamos la traza de El Toledano desde Sarmiento a Las Vírgenes, y -en futuras etapas- queremos llegar a zonas como las avenidas Espejo y El Libertador”, explicó el titular de la cartera de Electrotecnia, Jesús Dealecio.

Ver menos Se trata de una importante inversión del estado municipal, por lo que se solicita nuevamente a los vecinos que -en caso de ver personas vandalizando los equipos- lo denuncien de inmediato al 911.

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