NUEVAS LUMINARIAS LED EN LA PLAZOLETA ROBERTO ÓRDENES

El Municipio de San Rafael sigue avanzando con su plan de reconversión a luminarias led en espacios públicos del departamento.

Esta vez fue el turno de la plazoleta Roberto Órdenes ubicada en la calle Luzuriaga entre Comandante Espora e Italia, en el barrio Kennedy.

En el predio se colocaron 2 farolas y 5 equipos led de 150 watts que mejoran significativamente la iluminación y reducen el consumo.

“Estuvimos trabajando en el recambio de las viejas luminarias de sodio y las farolas tipo globo. Se realizó la reconversión y ahora la plaza cuenta con tecnología Led”, explicó el Director de Electrotecnia, Jesús Dealecio.

Ver menos Hay que destacar que esta nueva intervención forma parte del plan de reconversión led que lleva adelante el municipio en diferentes calles, avenidas, plazas, paseos y espacios públicos del departamento.

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