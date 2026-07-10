NUEVO GASODUCTO: EN TRES DÍAS SE ENTREGARON 200 AUTORIZACIONES PARA NUEVAS CONEXIONES DE GAS NATURAL homepage Inf. General 10 julio, 2026 En las oficinas de la Dirección de Vivienda de la Municipalidad (Buenos Aires 474). Las mismas se entregan a vecinos que cuenten con factibilidad condicionada a la obra del nuevo gasoducto y trámites aprobados por Ecogas. Con esa documentación deben acercarse por la sede de la firma, en 25 de Mayo 55, para que sean sumados a la red. Asimismo, para aquellos que tengan reclamos vinculados a la situación, está disponible la atención de Defensa del Consumidor. Además de las autorizaciones y toma de reclamos, se está brindando información de como comenzar los trámites para realizar extensión de redes e instalaciones domiciliarias. Comentarios comentarios