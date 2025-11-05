ROBO DE UN CAMIÓN Y SAQUEO DE LA MERCADERÍA

Esta madrugada delincuentes se llevaron un camión Hyndai con cámara de frío del predio de una empresa ubicada en Av. Hto. Yrigoyen al 4000.



El rodado estaba estacionado en un galpón, cargado y con las llaves puestas.

Minutos después, sustrajeron del interior unos 200 kilos de fiambres y 700 kilos de carne envasada, para luego dejarlo abandonado en calle El Toledano Sur al 200.

Personal de Criminalística, Canes e Investigaciones están trabajando para dar con los ladrones (Foto gentileza: Curiosos del Poder).

