SAN RAFAEL LANZA SU PROMOCIÓN TURÍSTICA EN MAR DEL PLATA

Las actividades comenzarán el jueves 4 de diciembre en la Plaza del Agua, donde se instalará un stand de la Dirección de Turismo a partir de las 18.



Allí se entregará folletería, se brindará información sobre los principales atractivos del departamento y se realizarán degustaciones. La presencia se repetirá también el viernes 5, en el mismo horario y lugar.

En tanto, el viernes a las 10:30 en Villa Victoria (histórico centro cultural marplatense en barrio Los Troncos) habrá una conferencia de prensa, el despliegue del stand promocional, degustaciones y sorteos.

