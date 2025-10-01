SE VIENE LA XXI EDICIÓN DE LA FIESTA DEPARTAMENTAL DEL ADULTO MAYOR

San Rafael se prepara para la gran Fiesta Departamental del Adulto Mayor. El próximo sábado 11 de octubre desde las 9.30 de la mañana el Club Huracán será sede del gran evento que reúne a unas mil personas que llegarán desde todo el departamento.

Durante la jornada habrá premios, sorteos, música en vivo y mucha diversión.

El tradicional evento de las personas mayores reúne a grupos y particulares que llegan desde la Ciudad y los distritos.

Aquellos que deseen participar del evento, totalmente gratuito, deben acercarse a sus centros de jubilados.

La apertura estará a cargo de la Banda de Música. Luego se presentarán los candidatos a representantes del adulto mayor, actividades y sketchs de los centros y -al mediodía- almuerzo a la canasta.

En el certamen habrá importantes premios a la mejor mesa, mejor torta y la elección de la Reina del Adulto Mayor, que luego nos representará a nivel provincial.

Además, habrá música con shows en vivo y elección y coronación de los nuevos reyes del adulto mayor.

“Es una fiesta pensada para que puedan disfrutar, sociabilizar y divertirse”, explicó el Supervisor del Adulto Mayor, Cristian Escudero.

