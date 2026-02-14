YA VIVIMOS UNA NUEVA EDICIÓN DE LA FIESTA DE LAS NACIONES Y EL VINO

El Parque de los Jóvenes de San Rafael es escenario de la 10ª edición de la Fiesta Provincial de las Naciones y el Vino.

Se trata de un evento cultural y gastronómico que se ha consolidado como uno de los encuentros más importantes del verano en el sur mendocino.

Uno de los grandes atractivos es el patio gastronómico internacional, con comidas típicas de más de 20 países. Además, una intensa programación artística que incluirá música en vivo y danzas típicas del mundo.

Te esperamos hasta el lunes 16 todos los días a partir de las 18 horas con entrada libre y gratuita.

