DAÑOS EN LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

A pesar de la fuerte tormenta registrada sobre el Cañón del Atuel, que afectó la ruta provincial 173 y las centrales Nihuil 1 y Nihuil 2, el personal no sufrió heridas.



En una primera evaluación se detectó que ambas centrales registraron daños considerables en los grupos turbina-generador y sus sistemas auxiliares y de conexión, no obstante los órganos y la infraestructura de seguridad respondieron correctamente.

Actualmente, las centrales Nihuil II y III se encuentran fuera de servicio por ingreso de agua, y la Central Nihuil IV está sin operar por precaución, aunque no ha registrado ingreso de agua.

En particular, las presas Aisol y Tierras Blancas están en buenas condiciones, y lo mismo ocurre con las presas El Nihuil y Valle Grande (se encuentran operativas y con todos sus órganos de evacuación disponibles para operar).

