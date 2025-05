¿Y LAS INVERSIONES DEL GOBIERNO PROVINCIAL EN SAN RAFAEL?

Este fin de semana Gral. Alvear se llevó toda la atención política debido a su Fiesta de la Ganadería. Allí el Gobernador anunció que hasta las calles de la Ciudad asfaltará, cosa que le corresponde al municipio. En total, Alfredo Cornejo habló de una inversión de casi $30 mil millones (sólo en infraestructura) para esa comuna administrada por un intendente radical.



En tanto, en San Rafael lo único que tendrá para mostrar para las próximas elecciones es la remodelación de un edificio (ex Casino Club) donde funcionará el área administrativa de la Dirección General de Escuelas.

Lamentablemente nuestro departamento es discriminado por no ser del mismo signo político que la administración provincial. Además, es estéril para San Rafael tener una vicegobernadora, que por lo visto no lucha por los intereses del lugar donde nació y vive.

Comentarios

comentarios