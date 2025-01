DESASTRE EN EL CAÑÓN DEL ATUEL

Esta madrugada hubo una crecida histórica, producto de las lluvias.

El agua se llevó carpas y vehículos de turistas que estaban acampando a la vera del río, entre las centrales hidroeléctricas.



Habría daños edilicios en la Central 2, donde hubo hasta dos metros de agua.

Desde El Nihuil el acceso es imposible, por lo cual solo se puede llegar en camiones 4×4, desde Valle Grande.

A tal efecto, la empresa Portal del Atuel facilitó sin cargo dos camiones a policías y bomberos, y en este momento están saliendo para rescatar a los damnificados.

Si bien el hecho habría ocurrido a las 2 AM, recién a las 7 de la mañana se activó el sistema de emergencia de San Rafael, ya que no se conocía lo sucedido por la falta de comunicación en la zona (no hay señal de celular).

Los primeros datos, dan cuenta que habría una mujer desaparecida, que se llevó la correntada, aunque no está confirmada la especie.

