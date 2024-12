INSÓLITO: LA IMAGEN NEGATIVA DEL GOBERNADOR LLEGA CASI AL 80%

La gestión de Alfredo Cornejo -respecto a nuestro departamento- motivó que en su segundo período el 78,82% de los vecinos lo detesten, a un año de su asunción.



Así lo reflejan los números de la encuesta que ayer subió #ALERTA a todos sus grupos, en los que votaron 6.583 personas. Un total de 609 calificaron de positiva la gestión, 785 de regular y 5189 de negativa.



Los motivos le sobran a los sanrafaelinos para estar disgustados con el gobernador, empezando por el uso que le dará a los 1.023 millones de Portezuelo del Viento. Para San Rafael Cornejo solo anunció un puñado de obras con ese dinero, entre ellas la pavimentación de las Rutas 153 y 171, cuyos fondos debieran salir de Vialidad Provincial, y no del dinero del resarcimiento por los daños de la Promoción Industrial.

Más escandalosa es aún la obra eléctrica del “Cierre de anillo San Rafael – General Alvear”, con un monto de unos 32 millones de dólares, pues esa inversión le corresponde por contrato hacerla a las empresas distribuidoras de energía, entre ellas Edemsa (de los empresarios Vila – Manzano).

El fin de la lucha antigranizo con fondos íntegramente provinciales también sumaron al encono general.

En cuanto a los organismos provinciales que funcionan en San Rafael, son -en su mayoría- inoperantes, según los mismos contribuyentes que no encuentran respuestas a sus reclamos.

Durante varios días este año no hubo médicos de Guardia en el Htal. Schestakow, en especial pediatras, y ni hablar del mal servicio de AySAM, otra cuenta pendiente, y que se suma al saldo negativo de la gestión provincial en el sur.

La oposición (UCR) es casi nula o imperceptible en San Rafael, y las pocas intervenciones que tiene son de nula importancia.

Son temas que deberá trabajar el Gobernador, si es que quiere meter al menos un concejal en las próximas elecciones.

Comentarios

comentarios