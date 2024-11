UN CHICO TERMINÓ CON «COMA ALCOHÓLICO» DENTRO DE UNA ESCUELA CÉNTRICA

En el marco de una exposición de trabajos que debían hacer ayer alumnos de la escuela Manuel Ignacio Molina, la profesora de química los instó a fabricar una bebida alcohólica, simil al Gancia.



Los adolescentes tuvieron que llevar la materia prima, y si bien no era para ellos el consumo, uno de los jóvenes se tomó varios vasos del producto, al punto que se desvaneció y tuvieron que pedir el auxilio de una ambulancia en el establecimiento.

No habría sido el único menor que consumió, pero los otros no se descompusieron.

