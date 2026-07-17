DIPUTADO SANRAFAELINO QUIERE UNA SESIÓN ESPECIAL PARA QUE LA CÁMARA SE EXPIDA SOBRE LOS DICHOS RACISTAS DE HEBE CASADO

El Presidente del bloque del PJ, Germán Gómez, solicitó la convocatoria a una sesión especial para repudiar las expresiones de la Vicegobernadora, contra la selección francesa de fútbol.



El legislador sostuvo que dicho posteo provocó un conflicto diplomático que perjudica la imagen de Mendoza ante la comunidad internacional.

«No estamos frente a una simple opinión o a una chicana futbolera. Las expresiones de la Vicegobernadora derivaron en un conflicto institucional de enorme gravedad, con una sanción diplomática que afecta el prestigio de toda la provincia», afirmó.

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