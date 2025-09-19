EDIFICIO DE LA EX TERMINAL: TENDRÁ UN SUPERMERCADO, DOS LOCALES GASTRONÓMICOS Y SIETE COMERCIALES

El municipio ya ingresó al Concejo Deliberante los pliegos para la concesión y uso de los locales del predio de la ex terminal, cuyas obras se encuentran en su etapa final.

“Es algo muy esperado. Hay mucha expectativa por poder iniciar actividades económicas en los locales del predio de la ex terminal”, dijo el Intendente Omar Félix.



“Se hará a través de un sistema de licitación, y con una comisión de pre adjudicación con concejales y entidades del departamento, para que haya total transparencia”, remarcó.

LOS LOCALES

Los locales de planta baja suman 7 espacios comerciales, 2 gastronómicos y 1 espacio de grandes dimensiones proyectado para supermercado.



El espacio del primer piso tiene 1584 m2, y en el segundo piso hay superficie de 655 m2 con terraza.

EL PROCESO

Una vez que se logre la aprobación del Concejo, la documentación regresa al Ejecutivo y se podrán recibir las diferentes propuestas por parte de los interesados y comenzar la selección de iniciativa.

