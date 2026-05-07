EL MUNICIPIO BACHEARÁ LA CALLE SARMIENTO

Entre Dean Funes y El Toledano. Si bien la calle pertenece de Vialidad Provincial, la comuna hoy enviará cuadrillas para tapar el centenar de pozos que existen en ese tramo.

Foto ilustrativa

Recordemos que, junto a calle Las Vírgenes, es la vía alternativa de Ruta 143, que en ese sector está cortada por las obras del reasfaltado, lo que generó más roturas sobre su desgastado pavimiento.

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