EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL ACOMPAÑÓ A MÁS DE 130 DEPORTISTAS E INSTITUCIONES CON APORTES DURANTE EL ÚLTIMO AÑO

A través de una política deportiva sostenida en el tiempo, el Municipio de San Rafael, brinda cientos de aportes para el acompañamiento y desarrollo del deporte local.

Esta política, profundizada por el Intendente Omar Félix, permite que atletas, entrenadores, delegaciones e instituciones que representaron al departamento en competencias provinciales, nacionales e internacionales

Desde la Dirección de Deportes relevaron un total de 134 asistencias, destinados a sostener traslados, participación en torneos y necesidades de entrenamiento en diferentes disciplinas deportivas.

En cuanto al alcance de los beneficiarios, el acompañamiento llegó a 122 deportistas (personas físicas) y 11 instituciones/clubes, que recibieron apoyo para indumentaria, materiales, mejoras edilicias, equipamiento o gastos operativos vinculados a la actividad deportiva.

Los aportes permitieron respaldar presencias en eventos de distintas disciplinas y puntos del país, desde torneos provinciales (por ejemplo, Newcom o Bochas) hasta competencias nacionales e internacionales, reflejando un esquema de asistencia que combina apoyo individual a deportistas con fortalecimiento de entidades deportivas

Esto sin contar los aportes de materiales deportivos, horas de profesores, indumentaria y hasta mejoras edilicias que el Municipio realiza a clubes e instituciones. También hay que mencionar la infraestructura deportiva que la comuna sostiene con sus polideportivos, canchas de hockey, pista de atletismo, playones, entre otros.

Hay que destacar que este esquema de acompañamiento para que atletas e instituciones se sostiene hace años desde la comuna para que nuestros atletas puedan crecer, entrenar y representar de la mejor manera el nombre de San Rafael.

