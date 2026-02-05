ROBO, FUGA, CAÍDA Y UN DETENIDO

Dos sujetos sustrajeron herramientas varias y dos chapas del interior de un predio de calle Fleming. Luego cargaron las cosas en un carrito, al que tiraron con una moto de baja cilindrada.



Mientras huían de la policía, a la altura de calle Rawson, el conductor de la moto perdió el dominio y cayó al asfalto, dejando abandonado el vehículo, el carro y el botín.

Uno de los sujetos se introdujo en Villa Laredo y se perdió de vista, y el otro -de 43 años- fue aprehendido, luego de intentar golpear a los policías.

