EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL TRABAJA PARA LA PREVENCIÓN DEL VIH Y ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

La Dirección de Salud del Municipio continúa desarrollando acciones de promoción y prevención sobre el VIH y enfermedades de transmisión sexual (ETS).

En este marco, de lunes a viernes de 7 a 13 en el laboratorio del CIC del barrio El Sosneado (Jacarandá y Los Filtros) se realizan testeos gratuitos, rápidos y confidenciales.

Además, el laboratorio ambulatorio recorre semanalmente distintos centros de salud de la ciudad y los distritos, por lo que los vecinos pueden consultar en el más cercano a su domicilio las fechas de atención.

Los testeos requieren solo una pequeña muestra obtenida mediante una punción en el dedo. Tienen una duración de menos de cinco minutos y permiten acceder a un diagnóstico temprano, fundamental para iniciar tratamientos oportunos y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

LAS ETS

Por otro lado, este viernes a las 10.30 en el Centro de Salud de Villa Laredo (Palau entre Da Vinci y Dorrego) se realizará un taller sobre prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual.

La actividad estará a cargo de la doctora Belén Pérez Azcurra, quien abordará la temática brindando información, herramientas y un espacio de escucha para resolver dudas y promover hábitos saludables.

El objetivo de la propuesta es generar conciencia sobre la importancia de la prevención y el acceso a información confiable, especialmente entre adolescentes y jóvenes, contribuyendo a disminuir riesgos asociados al desconocimiento y fomentando el cuidado integral de la salud.

Además, a través del Programa de Salud Reproductiva, se encuentran disponibles métodos anticonceptivos gratuitos en los diferentes centros de salud municipales.

INFORMACIÓN, ESCUCHA Y PREVENCIÓN

«Estos espacios permiten brindar información clara, generar espacios de escucha y prevenir enfermedades que, detectadas a tiempo, pueden evitar complicaciones futuras. Invitamos a toda la comunidad a participar y aprovechar estas herramientas de cuidado y prevención», destacó el director de Salud del Municipio de San Rafael, Enrique Álvarez.

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