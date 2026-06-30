EL ENEMIGO DE LOS FRUTOS SECOS: LAS CATAS

El cultivo de almendros, pistachos y nogales es un gran negocio, y San Rafael reúne los requisitos climáticos y de suelo para su desarrollo. Así lo entienden técnicos del INTA y del Municipio, que hasta organizaron unas jornadas para promocionarlos, en el mes de septiembre.



Carmen Fernandez es una productora de frutos secos, que explicó a #ALERTA que se debe considerar a los loros como una especie depredadora, y que antes de recomendar su desarrollo hay que ver que política se aplica para espantar estas aves del departamento.

“Yo tengo almendros muy grandes… Antes de la llegada de las catas vendía las almendras por bolsa; pero -actualmente- si quiero comerlas tengo que comprarlas. Las catas, se comen hasta los brotes, y ni siquiera los dejan florecer; y lo poco que florecen, no las dejan ni cuajar, no dejan ni una”, explicó.

“Mi hijo tiene un terreno donde quería plantar pistacho, pero pensado en las catas prefiere dejarlo en blanco. Dice que él no va a invertir dinero y trabajo para darle de comer a las catas, finalizó Carmen.

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