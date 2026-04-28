EL MUNICIPIO INCORPORÓ LUCES LED EN LA TRAZA DE CALLE EL TOLEDANO

Siguiendo con los trabajos de reconversión de equipos de sodio a tecnología led, el Municipio de San Rafael comenzó a trabajar sobre la traza de calle El Toledano Norte.

En esta etapa, las cuadrillas de electrotecnia, colocaron 18 nuevos equipos de 150 vatios en la arteria desde su cruce con la Ruta Nacional 143 hasta la intersección con Las Vírgenes.

Se trata de un trazado muy transitado de 1 kilómetro de extensión que ya cuenta con la nueva tecnología y que permite circular con mayor seguridad y mejor iluminación durante las noches.

Hay que destacar que hace unos días se trabajó sobre el sector de El Toledano Sur, desde Sarmiento hasta la Ruta 143.

“El objetivo es ir avanzando por etapas tanto en Ciudad como en los distritos, como -en este caso- llegamos al distrito de Las Paredes”, explicó el titular de la cartera de Electrotecnia de la comuna, Jesús Dealecio.

“Empezamos a abordar la arteria por etapas, el próximo paso es avanzar en el sector de Toledano Norte desde Sarmiento hasta la Ruta 143”, explicó el titular de la cartera de Electrotecnia de la comuna, Jesús Dealecio.

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