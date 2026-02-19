EL PROMEDIO DE OCUPACIÓN DEL FIN DE SEMANA LARGO EN SAN RAFAEL LLEGÓ AL 96,6%

San Rafael cerró el fin de semana largo de carnaval como el principal punto turístico de Mendoza y uno de los destinos más elegidos de la Argentina.

El resultado final del feriado largo arrojó un promedio de 96,6%, ubicándose así entre los puntos más altos, según el informe de la Secretaría de Turismo de Nación.

“Estamos muy contentos porque se trabajó articulado entre el Municipio y los privados con excelentes resultados. Tuvimos una ocupación casi plena”, expresó la Directora de Turismo, Victoria Contardo.

En este sentido destacó el importante impacto económico que genera el sector, no solo en alojamiento y prestadores “sino en todas las áreas, desde supermercados, almacenes, gastronomía, estaciones de servicio, es un impacto significativo”.

En las oficinas de Turismo hubo atención extendida buscando alojamientos y ubicando visitantes que llegaban sin reserva.