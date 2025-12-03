EMIR FÉLIX JURÓ COMO DIPUTADO NACIONAL

Este tarde el ex Intendente se convirtió en legislador de la Nación, cargo que asumirá el próximo miércoles 10 de diciembre.

Ante la pregunta del Presidente del Cuerpo, “Si, juro”, fue la contundente respuesta de Félix, sin otras frases o dedicatorias, como sí pronunciaron otros diputados.

“Agradezco al pueblo de Mendoza la confianza que me depositaron para que los represente en esta casa de la democracia. Por delante tengo un enorme desafío y un objetivo central: trabajar desde mi banca, por y para el desarrollo de Mendoza, y consecuentemente sus habitantes”, expresó el ex jefe comunal.

También le dedicó una mención aparte a su tierra: “un saludo especial a mi amado San Rafael y sus vecinos. Gracias por tanto apoyo, mi compromiso con ustedes es inclaudicable”.