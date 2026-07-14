ESTOS SON LOS NUEVOS VALORES DE PASAJES DE COLECTIVO

Grupo Iselín – Recorridos
Cuadro Nacional – Amapola- Izuel: Desde $1680/ Hasta $5880
Unión Obrera- Barrio Cristiano – El Cerrito: Desde $1680/ Hasta $4200
Barrio Unimev- Cementerio- Barrio Libertad: Desde $1680/ hasta $3000
B° Valle Grande- Barrio Docente- El Molino- Cementerio: Desde $1680/ Hasta $3000
San Rafael – Valle Grande: Desde $1680 Hasta $10.440
San Rafael- El Nihuil: Desde $1680/ Hasta $15.480
San Rafael- Colonia Española: Desde $1680/ hasta $5400
San Rafael Malvinas Sur: Desde $1680/ hasta $7680
San Rafael- La LLave: Desde $1680/ Hasta $6060
San Rafael- Monte Comán: Desde $1680 Hasta $8400
San Rafael- Gral. Alvear: $12720
San Rafael- Malargüe: $26.040
San RAfael- Mendoza $26.040
San Rafael- Las Leñas $49.200

Empresa Buttini – Recorridos
San Rafael- Ortizana: Desde $1680 Hasta $4200
San Rafael- Cuadro Benegas: Desde $1680 Hasta $4560
San RAfael – Villa 25 de Mayo: Desde $1680 hasta $4680
San Rafael – Salto de las Rosas: Desde $1680 hasta $4320
San Rafael- General Alvear: Desde $1680 hasta $12720
San Rafael- El Nihuil: Desde $1680 hasta $10.440
San Rafael- Jensen: Desde $1680 hasta $3000
San Rafael- Maitenes: Desde $1680 hasta $4200
San Rafael- Iaccarini: Desde $1680 hasta $4200
San Rafael- Los Reyunos: Desde $1680 hasta $7200
San Rafael- Malargüe: $26040

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