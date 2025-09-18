INCIDENTES EN LA MARCHA: HAY POLICÍAS HERIDOS, Y EL MINISTERIO DE SEGURIDAD CULPÓ A ALGUNOS MANIFESTANTES

El Ministerio de Seguridad y Justicia informa que la marcha en defensa de la universidad pública se desarrolló con normalidad en toda la provincia, congregando en el Gran Mendoza a cerca de 20.000 personas que recorrieron varios kilómetros hasta llegar a la Plaza Independencia. Allí, las fuerzas de seguridad garantizaron tanto la seguridad de los participantes como el orden y la transitabilidad de la media calzada durante todo el trayecto.

Lamentamos que en San Rafael, donde se concentraron cerca de 200 personas, se haya generado un reducto de tumulto en el que se empujó a la policía que, al igual que en el Gran Mendoza, cumplía la función de custodiar el orden. En esa circunstancia resultaron heridos varios policías.

El episodio se desencadenó cuando un individuo agredió físicamente a una agente, lo que motivó la intervención para proceder a su aprehensión. Durante el accionar, otras personas intentaron impedir el procedimiento, lo que derivó en forcejeos y empujones.

Como consecuencia del tumulto, además de las lesiones sufridas por los efectivos -entre ellas golpes en brazos, rodillas y rostro- se registró la sustracción de elementos de uso reglamentario.

En medio de la situación y después de recibir un golpe de puño en el pómulo derecho, una de las oficiales perdió el equilibrio y cayó al suelo. En ese momento apeló al recurso de accionar el gas pimienta de manera disuasiva y hacia una zona segura. Es importante aclarar que nunca fue dirigido contra una persona en particular, y mucho menos contra el intendente.

El Ministerio subraya que la fuerza de seguridad actuó conforme a los protocolos vigentes, limitándose a contener los desórdenes originados por la agresión a los agentes policiales, y que el resto de la manifestación se desarrolló sin inconvenientes.