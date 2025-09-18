LA MANIFESTACION TERMINÓ CON INCIDENTES EN EL KM 0, Y EL INTENDENTE ROCIADO CON GAS PIMIENTA

Cientos de personas participaron de la convocatoria contra el veto del Presidente a la ley de Financiamiento Educativo.



La concentración tuvo lugar en la Rotonda de la Bandera, y luego la columna se desplazó por Av. San Martín al KM 0, donde la policía intentó impedir que cortaran el tránsito. Fue allí que se suscitaron discusiones de manifestantes con el personal policial, hasta que llegaron los empujones y algunas agresiones físicas, tal como se aprecia en la filmación.



El propio intendente Omar Félix, cuando intentó mediar con las fuerzas de Seguridad, fue víctima del alcance de gas pimienta que arrojó un uniformado.

Al parecer, había órdenes del ministerio de Seguridad de la Pcia de no dejar cortar las avenidas, lo que era dificultoso, debido a la gran cantidad de gente.

En este sentido, ante la prensa el jefe comunal le solicitó a Alfredo Cornejo que investigue al responsable de lo ocurrido.

