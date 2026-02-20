INSEGURIDAD: MIENTRAS SE SIGUEN LLEVANDO NUESTROS POLICÍAS AL NORTE, CONTINÚAN REVENTANDO LOCALES EN PLENO CENTRO Carrousel Policiales 20 febrero, 2026 No solamente faltan efectivos para patrullajes en barrios, sino también para el KM 0 y sus alrededores, a tal punto que después de las doce de la noche es tierra de nadie. Son incontables los locales robados en los últimos meses, en especial en las inmediaciones de Olascoaga y Bdo. de Irigoyen. Días atrás malvivientes entraron a Pipí Panchos y a una agencia de motos, y esta madrugada fue el turno de dos comercios dedicados a la venta de ropa femenina. A ambos les rompieron el blindex para ingresar, y del interior se llevaron computadoras, dinero y gran cantidad de mercadería para la venta. Comentarios comentarios