INSEGURIDAD: MIENTRAS SE SIGUEN LLEVANDO NUESTROS POLICÍAS AL NORTE, CONTINÚAN REVENTANDO LOCALES EN PLENO CENTRO

No solamente faltan efectivos para patrullajes en barrios, sino también para el KM 0 y sus alrededores, a tal punto que después de las doce de la noche es tierra de nadie.



Son incontables los locales robados en los últimos meses, en especial en las inmediaciones de Olascoaga y Bdo. de Irigoyen.



Días atrás malvivientes entraron a Pipí Panchos y a una agencia de motos, y esta madrugada fue el turno de dos comercios dedicados a la venta de ropa femenina.



A ambos les rompieron el blindex para ingresar, y del interior se llevaron computadoras, dinero y gran cantidad de mercadería para la venta.

Comentarios

comentarios