INSTALAN 3 MIL NUEVAS LUMINARAS LED EN CIUDAD Y DISTRITOS

El Municipio adquirió una importante partida de equipos con esta tecnología.

El primer punto en que se colocaron fue Av. Balloffet, donde las cuadrillas del área de Electrotecnia, entre Yrigoyen y Sarmiento.

“Esta es una primera etapa de recambio, y en los próximos días se completará el tramo hasta Los Sauces… posteriormente avanzaremos hasta Los Filtros”, anunció el Director de Electrotecnia y Agua Potable de la comuna, Pablo Yagüe.



De cara a lo que se viene, se trabajará en Av. Iselín de Rivadavia a Granaderos, donde se colocarán columnas nuevas de ambos lados de la calle. El segundo objetivo es cubrir desde Granaderos hasta Urquiza.

Otra zona a trabajar es la Av. Roca, entre Balloffet y Dean Funes, y la traza de Los Sauces-Irene Curie, entre Pedro Vargas y Vélez Sarsfield. El esquema de trabajo contempla también Pedro Vargas, desde Cabildo a Los Sauces, para luego seguir hacia Juan XXIII.

DISTRITOS

Está previsto intervenir en Rama Caída, La Llave, Goudge y Las Paredes.

“Vamos a ir avanzando en el transcurso del año, con un importante trabajo. En esta instancia se adquirieron un total de 3 mil equipos nuevos”, señaló Yagüe.

MEJORA EN POLIDEPORTIVOS

Otros equipos de la cartera municipal están enfocados en los Polideportivos. Recientemente se terminó una obra en el Poli 2 donde se colocaron luces en los accesos, el playón frontal y las canchas internas. En estos momentos, las tareas continúan en los Polis 1 y 3.

También se logró trabajar en el Poli de Real del Padre, reemplazando las viejas lámparas de mercurio halogenado y ahora se avanza en Jaime Prats.

EL VANDALISMO NO CESA

Lamentablemente los hechos de vandalismo continúan en el sistema de alumbrado público de San Rafael. Las víctimas no son solo las luminarias sino también gabinetes de plazas y tendidos eléctricos completos, lo que genera no solo un costo alto al contribuyente, sino el destinar cuadrillas para su reparación, demorando así la reposición de alumbrado público que denuncian los vecinos.

