LA SALA MUNICIPAL DE EXTRACCIÓN PROCESÓ MÁS DE 31 TONELADAS DE MIEL Y EL 65% DE LA PRODUCCIÓN SE EXPORTÓ

La Sala de Extracción de Miel de la Municipalidad de San Rafael finalizó una nueva temporada de trabajo con resultados altamente positivos, consolidándose como una herramienta fundamental para el desarrollo del sector apícola en la región.

Durante la última temporada, el espacio procesó más de 31 toneladas de miel, superando los volúmenes de años anteriores y ampliando la cantidad de productores que utilizaron el servicio municipal.

Un dato relevante es que se logró concretar la exportación de 20 toneladas de miel con destino a países de la Comunidad Europea y Japón. “Una parte importante fue al mercado alemán, uno de los principales demandantes de miel argentina”, explicó Alberto Stagnitti, responsable de la planta.

Otro punto importante es la aplicación de nuevas medidas para acompañar a los apicultores. Entre ellas se destaca la eximición del canon de extracción para productores de menor escala y la próxima incorporación del servicio de fraccionamiento, que permitirá agregar valor a la producción local y facilitar el acceso a mercados internacionales.

“Fue una temporada muy buena. Ampliamos el número de apicultures que utilizan la sala acompañando el crecimiento de una actividad productiva muy importante para San Rafael”, agregó Stagnitti.

El espacio, ubicado en Tulio Angrimán al 1500, trabaja con productores locales, aunque -durante la última temporada- recibió también a apicultores de San Carlos.

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