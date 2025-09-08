LA VICEGOBERNADORA NO ES PROFETA EN SU TIERRA: ES ALTÍSIMA SU IMAGEN NEGATIVA EN SAN RAFAEL

La encuesta que hicimos en 50 de nuestros 55 grupos tuvo un resultado muy perjudicial para el potencial futuro político de la Dra. Hebe Casado, al menos en nuestro departamento.

Su imagen positiva no llega al 8%, y un 25% de los sanrafaelinos cree que es una oportunista, mientras que casi el 67% que no representa los intereses de San Rafael.



El resultado del sondeo, en el que votaron 4.512 lectores de #ALERTA (sin la posibilidad de que se haya infiltrados, de los llamados trolls) quizás surja de las constantes polémicas protagonizadas por Casado, entre las cuales se destacan pagarle más de $3 millones a su podóloga como asesora, haberle entregado una casa del IPV a una amiga, socia y funcionaria de su gobierno (directora del Htal. Schestakow), decir que hay que taparle los oídos a los autistas en las fiestas, entre otras tantas cosas repudiables que postea en sus redes sociales.

A continuación, el resultado de la encuesta:

¿CÓMO CONSIDERA A LA VICEGOBERNADORA HEBE CASADO?

-Es una oportunista, no entiende nada: 1.157 (25,64%)

-No representa a San Rafael: 3.019 (66,91%)

-Hizo mucho por San Rafael: 94 (2,08%)

-Muy buena, podría ser intendente: 242 (5,4%)

